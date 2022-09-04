اليوم السابع
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الحكومة: زيادة المنازل المربوطة بخدمات الألياف الضوئية لـ7.5مليون فى5 سنوات

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:11 م
الحكومة: زيادة المنازل المربوطة بخدمات الألياف الضوئية لـ7.5مليون فى5 سنوات خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الوزارة.

 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة لأهالينا بالقرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

 

وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى جهود تطوير شبكة الإنترنت، من خلال مشروعى "سهم"، و"حياة كريمة"، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا الإطار، موضحاً أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف الضوئية، وزيادة عدد المنازل المربوطة من ۱٨٠ ألف منزل مشترك حالياً إلى ٧٫٥ مليون منزل خلال خمس سنوات، فضلاً عن مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من ۳ ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

كما عرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التى يبذلها البريد المصرى لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونشر مراكزه على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تتضمن إنشاء عدد كبير من مكاتب البريد، التى ستسهم فى زيادة وجودة الخدمات المقدمة لأهالينا بالقرى المصرية.

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الالياف الضوئية

الاتصالات

حياة كريمة

مجلس الوزراء

قري الريف المصري



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