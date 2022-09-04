تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسى 2022 / 2023، وفى ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتى نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، صدق الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسبة القبول للإلتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون (55%) بدلاً من (60%) أسوة بما تم فى الشعبة الأدبية.
تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:14 م
القوات المسلحة
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