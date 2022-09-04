اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:14 م
تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023 القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسى 2022 / 2023، وفى ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتى نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، صدق الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسبة القبول للإلتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022 / 2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون (55%) بدلاً من (60%) أسوة بما تم فى الشعبة الأدبية.


الكليه الجويه

القوات الجويه

الجيش المصرى

كليات الجيش

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:53 م

الفريق أسامة عسكر يتفقد معهد المهندسين العسكريين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:57 م

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:05 م

زكى القاضي يكتب: التوجيهات الرئاسية المتواصلة تؤمن المساحة بين احتياجات المواطنين وتوابع الأزمات العالمية.. تحركات الدولة لاستيفاء المتطلبات تحتاج المليارات.. كلنا واحد وأهلا مدارس وحياة كريمة نماذج إيجابية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة