حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التموين: رصيد الزيت يكفى 5 أشهر والدواجن المجمدة 6 أشهر
وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة
الصحة تكشف عن الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا
التعليم تحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب بالمدارس
وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد
التضامن تنفى ما تردد حول إعادة تعبئة طعام قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين
الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع نسبيا غدا بسبب رياح جنوبية غربية ومنخفض سطحى
الصحة: قبول ترشح مصر لريادة "أصدقاء الأمم المتحدة" للقضاء على فيروس سى
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