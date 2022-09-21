اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:26 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

وزير التموين: رصيد الزيت يكفى 5 أشهر والدواجن المجمدة 6 أشهر

وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة
 
الصحة تكشف عن الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا
 
التعليم تحظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب بالمدارس
 
وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد
 
التضامن تنفى ما تردد حول إعادة تعبئة طعام قمة المناخ لتوزيعه على المستحقين
 
 

 


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