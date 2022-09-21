الصحة: السيدات هن الأكثر استخداما للأدوية بدون وصف الأطباء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن السيدات هن الأكثر استخداما للأدوية بدون وصف الأطباء حيث يستهلكن كميات كبيرة من المسكنات والفيتامينات أو إعطائهن للأطفال بدون زيارة الطبيب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل تناول أى أدوية مطلقا لما لها من خطورة على الصحة العامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى عمل الفحوص الطبية والكشف والعرض على الطبيب بصفة دورية خاصة الأطفال، وذلك للاطمئنان على الصحة العامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن سلامة المريض هدف أساسى للوزارة مشيرة إلى أنه تؤمن دخول المرضى للمستشفيات وتقديم كافة الخدمات للمريض دون أعباء مالية.