وزير التموين: الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وأشار الدكتور على المصيلحي إلى أن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتاً إلى الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، كما تتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.