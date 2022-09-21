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وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:41 م
وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذى لخطة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وميكنة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول اشتراكات المنتفعين من منظومة التأمين الصحي بالمحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها، كما تابع الوزير سير العمل باللجان المشكلة المعنية في هذا الشأن.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تابع مستجدات منظومة الميكنة بالمنشآت الصحية التي تعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، حيث تم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي لدورة العمل والملف الطبي بـ 143 منشأة ما بين وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش آليات البدء في التقييم المعلوماتي، والبنية التحتية، والتمويل، للمنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الثانية التي سيتم العمل بها للدخول للمنظومة الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وفقًا لمخطط زمني محدد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والوزارات والهيئات المعنية، كما تابع الوزير مؤشرات رضاء المنتفعين من ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي انطلقت بها، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بالخدمات الإلكترونية، ووضع الآليات اللازمة لتطويرها بشكل مستمر.

حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،  والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والمهندس خالد متولي مدير مشروعات الصحة بوزارة الاتصالات، وممثلي شركة الاتصالات المعنية بمشروع الميكنة.


الصحة

التأمين الصحى الشامل

محفظات التأمين الصحى الشامل



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