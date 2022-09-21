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الصحة تكشف عن الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:23 م
الصحة تكشف عن الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا لقاح الانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتورحسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة وأضافت إن لقاح الإنفلونزا السنوي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

ونصح بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض .

وقال إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذى جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكى نعبر هذه المرحلة.

أضاف أن أمراض الجهاز التنفسى تنتشر بصورة سريعة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، "اهتمامنا باللقاحات يمكن أن يصل بنا إلى مناعة القطيع، وأكيد نحن وصلنا إلى مناعة القطيع بسبب التطعيمات الكبيرة ضد فيروس كورونا".


الصحة

لقاح الانفلونزا

الحوامل

اليوم السابع بلس



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