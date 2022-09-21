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وزيرة الهجرة: خطة لتوفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار فى وطنهم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:01 ص
وزيرة الهجرة: خطة لتوفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار فى وطنهم السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها.

وأكدت الوزيرة، لـ"اليوم السابع"، أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جارى العمل على البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.


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