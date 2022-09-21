اليوم السابع
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الصحة: تقديم الخدمات بمجال طب العيون لـ628 مواطنا بقافلتين فى البحيرة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:12 م
الصحة: تقديم الخدمات بمجال طب العيون لـ628 مواطنا بقافلتين فى البحيرة جانب من القوافل الطبية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ 435 مواطنا وصرف العلاج الدوائي لـ 193 آخرين "بالمجان" من خلال قافلتين متخصصتين في مجال طب العيون، بقريتى المهدية مركز أبو المطامير، والأمام مالك مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك يومي 17 أغسطس و8 سبتمبر 2022. 
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب العيون قامت بعمل نظارة طبية لـ 307 مواطنين، وإجراء فحص حالات المياه البيضاء لـ85 مواطنا، وفحص حالات ظفرة العين لـ25 مواطنا، كما تم فحص 8 حالات حول العين، و8 حالات كيس دهني، بالإضافة إلى فحص حالتين تمهيدًا لزرع القرنية.
 
وأضاف "عبد الغفار" أنه سيتم إجراء العمليات للحالات التي تم الكشف عليها وفحصها مطلع شهر أكتوبر القادم بمركز دمنهور للعيون، مشيرًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دورى.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى إلى قيام مستشفيات الرمد بإجراء 2836 عملية نوعية خلال شهر أغسطس الماضي، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار فى تخصص العيون، مؤكداً استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.
 
وقال "حسنين" إنه يجري تطوير مستشفيي رمد المحلة ورمد أسوان، وإمدادهما بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 


الصحة

القوافل الطبية

البحيرة



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