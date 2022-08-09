شاب يقتل فتاة طعنا بسكين بمدخل عمارة بالزقازيق فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أقدم شاب على طعن فتاة عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل قليل، وذلك في مدخل عمارة سكنية بالقرب من محكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وتشهد المنطقة حاليا تواجد أمني مكثف، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في قسم شرطة أول الزقازيق.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع جريمة قتل في مدخل عمارة محجوب بمحيط محكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.



على الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تشهد المنطقة وجود أمني مكثف.