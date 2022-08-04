باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. فرنسا تشهد هجوما على مركز للشرطة بالمولوتوف..وانفجار بمصنع كيماويات..وبايدن يواصل العزل.. وعبور أول سفينة حبوب من أوكرانيا.. وإطلاق أول هوية رقمية بتونس

وكالات

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هاجم مجموعة من الأشخاص الملثمين مساء الأربعاء مركزا للشرطة "فيتري سور سان" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس باستخدام "مولوتوف" والأعيرة المتفجرة. إصابة 8 أشخاص فى انفجار بمصنع كيماويات جنوب غرب فرنسا أصيب 8 أشخاص فى فرنسا أحدهم إصابته خطيرة فى انفجار وقع يوم الأربعاء، بمصنع "مانوكو" للكيماويات في برجراك جنوب غرب البلاد. طبيب الرئيس الأمريكى: بايدن سيواصل إجراءات العزل قال طبيب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن سيواصل إجراءات العزل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. البيت الأبيض: لا مبرر للصين لتحويل زيارة بيلوسى إلى أزمة قال البيت الأبيض، إنه لا مبرر للصين لتحويل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى أزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أول سفينة حبوب من أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية دخلت مضيق البوسفور في طريقها إلى لبنان.

توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، أن يرتفع التضخم لمستويات وصفها بالـ"فلكية" خلال العام المقبل. تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل قرر وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤهم المستقلين " مجموعة أوبك + " زيادة إمدادات النفط الخام للمجموعة المكونة من 23 منتجا خلال شهر سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا . إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال فى تونس

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن.

أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء عن إنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار" بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية. مجموعة الدعم الدولية تدعو لبنان لإجراء تحقيق شفاف في انفجار ميناء بيروت

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان،السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار ميناء بيروت البحري، مشددة على أن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير.