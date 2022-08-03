اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طبيب الرئيس الأمريكى: بايدن سيواصل إجراءات العزل

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:05 م
طبيب الرئيس الأمريكى: بايدن سيواصل إجراءات العزل بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال طبيب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن سيواصل إجراءات العزل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بايدن بالعمل الذي قام به مبعوثه الخاص لليمن، تيم ليندركينج، الذى يعمل جنبا إلى جنب مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبيرج، لعب دورا رئيسيا فى هذا الإنجاز، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد فى بيانه أن تمديد الهدنة فى اليمن والتوصل إلى حل نهائى للصراع كانا موضوعا رئيسيا للمباحثات خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.


بايدن

كورونا

الرئيس الامريكى

أمريكا

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة