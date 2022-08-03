اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:49 م
أكرم القصاص
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السعودية تنشئ هيئة لتسويق الاستثمار للارتقاء بالخدمات

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:04 م
السعودية تنشئ هيئة لتسويق الاستثمار للارتقاء بالخدمات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

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أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء عن إنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار" بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية.


وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح - في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية - أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.


وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا ودوليا.


السعودية

خالد الفالح

الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

وزارة الاستثمار السعودية



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