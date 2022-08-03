البيت الأبيض: لا مبرر للصين لتحويل زيارة بيلوسى إلى أزمة

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إنه لا مبرر للصين لتحويل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى أزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها دعاء وزراء خارجية مجموعة السبع، الجيش الصيني إلى عدم تغيير الوضع الراهن بالقوة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع وزراء خارجية مجموعة السبع: لا مبرر لاستغلال زيارة بيلوسي في تبرير أي تصعيد صيني، وإن التصعيد الصيني يؤدي لزيادة التوترات بمنطقة المحيط الهادئ.

وفى وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من زيارة تايوان.

تصريحات بيلوسى جاءت بالتزامن مع دعوة أطلقها وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى الصين بعدم تغيير الوضع الراهن بالقوة.