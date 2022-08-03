اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:43 م
أكرم القصاص
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تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:31 م
تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل النفط - أرشيفية
أ ش أ

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قرر وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤهم المستقلين " مجموعة أوبك + " زيادة إمدادات النفط الخام للمجموعة المكونة من 23 منتجا خلال شهر سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا .


وقال البيان الختامي الصادر اليوم /الأربعاء/ عن الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة عبر الفيديو - برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - إن الاجتماع لاحظ التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة، مما يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات، كما لاحظ الاجتماع نقص الاستثمار المزمن في قطاع النفط .


وأعرب البيان عن قلق خاص بشأن الاستثمار غير الكافي في قطاع التنقيب والإنتاج، مما يؤثر على توافر العرض الكافي في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد إلى ما بعد عام 2023 .


كما أشار البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لأوبك والمنتجين المستقلين في 5 سبتمبر المقبل.


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