تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل

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قرر وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤهم المستقلين " مجموعة أوبك + " زيادة إمدادات النفط الخام للمجموعة المكونة من 23 منتجا خلال شهر سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا .



وقال البيان الختامي الصادر اليوم /الأربعاء/ عن الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة عبر الفيديو - برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - إن الاجتماع لاحظ التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة، مما يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات، كما لاحظ الاجتماع نقص الاستثمار المزمن في قطاع النفط .



وأعرب البيان عن قلق خاص بشأن الاستثمار غير الكافي في قطاع التنقيب والإنتاج، مما يؤثر على توافر العرض الكافي في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد إلى ما بعد عام 2023 .



كما أشار البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لأوبك والمنتجين المستقلين في 5 سبتمبر المقبل.