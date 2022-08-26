5 طرق رائعة لزيادة التمثيل الغذائي.. منها المشي ليلا

كتبت إيناس البنا

المشي هو أفضل تمرين يمكن للشخص أن يحصل عليه، ولا يشعر الجسم بالحيوية والنشاط فحسب، بل إن المشي في البيئة الطبيعية يعزز أيضًا التمثيل الغذائي.

ولكن هناك العديد من الأسئلة حول كم يجب على المرء أن يمشي في اليوم، وما هو الوقت المناسب للمشي، وما نوع الطعام الذي يجب أن تأكله لتبقى بصحة جيدة ولياقة، لذلك، اتبع هذه النصائح القليلة:

المشي ليلا يساعد في فقدان دهون البطن

ثبت في دراسات مختلفة أنه إذا كنت تأخذ المشي السريع لمدة نصف ساعة بعد العشاء، يساعد في حرق ما لا يقل عن 20 % سعرات حرارية، ويتحكم في دهون البطن بشكل أسرع عن طريق التسبب في ترسب أقل.

القيام بتمارين الإطالة

عندما تخرج للنزهة ، تذكر أن تقوم ببعض تمارين الإطالة التي تساعد على إرخاء العضلات ولا تسبب ألمًا ، حيث يساعد ذلك على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وينظم عملية التمثيل الغذائي.

لا تضغط على نفسك

إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فلا داعي لتحمل التوتر، ابقَ دائمًا هادئًا وخاليًا من التوتر للسماح للجسم بحرق السعرات الحرارية المطلوبة.

اختر المشي في الهواء الطلق

المشي على جهاز المشي مخصص لأولئك الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم بسبب بعض المشاكل أو غيرها، إذا أتيحت لك الفرصة، فيجب عليك دائمًا المشي في الطبيعة لأن الهواء النقي له الكثير من الفوائد الصحية.

امشى بالطريقة الصحيحة

عليك أن تمشي بالطريقة الصحيحة لتفقد الوزن الزائد، للحفاظ على الوضه الصحيح حاول تحريك ذراعيك بشكل جانبي والذقن دائمًا موازية للأرض، واحرص دائمًا على إبقاء مرفقيك قريبين من الجسم.

لا تتخلى عن الطعام

المشي لا يعني أنك بحاجة إلى تخطي الأكل أيضًا، تناول دائمًا طعامًا متوازنًا ومغذيًا وموسميًا لفقدان السعرات الحرارية المطلوبة وزيادة التمثيل الغذائي.