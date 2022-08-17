اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
التعليم: لن يتم إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة
 
رئيس الوزراء: منظومة الإفراج الجمركى القديمة كانت "عقيمة"
 
خروج وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال ساعات بعد تلقى العلاج
 
وزيرة البيئة: عرض أزياء عالمى من القماش المعاد تدويره بمؤتمر المناخ COP 27
 
وزير المالية: مصر ضمن أوائل الدول فى تطبيق منظومة ACI لتسهيل حركة التجارة
 
وزير الإنتاج الحربى: نعمل على تعميق التصنيع المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات
 
"التعليم" تعلن تطوير 85 منهجا دراسيا لطلاب المدارس الفنية
 
تنسيق الجامعات 2022.. تنسيق طلاب التظلمات وفقا للمجموع والرغبة
 
تنسيق الجامعات 2022.. 83.65% الحد الأدنى للقبول بالهندسة فى المرحلة الأولى
 
تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الأماكن الخالية لطلاب الشعبة الأدبية
 
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. على حسب مجموعك اعرف نتيجة الشعبة العلمية
 

 


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