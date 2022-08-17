حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: لن يتم إعادة تقدير امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بعد إعلان النتيجة
رئيس الوزراء: منظومة الإفراج الجمركى القديمة كانت "عقيمة"
خروج وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال ساعات بعد تلقى العلاج
وزيرة البيئة: عرض أزياء عالمى من القماش المعاد تدويره بمؤتمر المناخ COP 27
وزير المالية: مصر ضمن أوائل الدول فى تطبيق منظومة ACI لتسهيل حركة التجارة
وزير الإنتاج الحربى: نعمل على تعميق التصنيع المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات
"التعليم" تعلن تطوير 85 منهجا دراسيا لطلاب المدارس الفنية
تنسيق الجامعات 2022.. تنسيق طلاب التظلمات وفقا للمجموع والرغبة
تنسيق الجامعات 2022.. 83.65% الحد الأدنى للقبول بالهندسة فى المرحلة الأولى
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