خروج وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال ساعات بعد تلقى العلاج

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، استقرار الحالة الصحية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والعلاج اللازم.

وأكد خالد قاسم فى تصريحات له اليوم، أنه من المقرر خروج اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن أطقم الحراسة والسائقين الذين أصيبوا معه في الحادث مازلوا أيضا تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات اللازمة ومن المقرر خروج بعضهم من المستشفى خلال ساعات.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مرورى بعد ظهر أمس الثلاثاء بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت الوزارة أمس، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.