تنسيق الجامعات 2022.. تنسيق طلاب التظلمات وفقا للمجموع والرغبة

كتب محمد صبحى ومحمود طه حسين

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فيما يخص تنسيق طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور أول سيكون لهم الحق الكامل فى الترشيح للكليات التى تتناسب مع رغباتهم وفقا للمجموع والرغبة.

وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشوروزير التعليم العالى ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.