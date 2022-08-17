اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنسيق المرحلة الثانية.. 223 ألف طالب بالشعبة العلمية و45 ألفا بالشعبة الأدبية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:34 م
تنسيق المرحلة الثانية.. 223 ألف طالب بالشعبة العلمية و45 ألفا بالشعبة الأدبية جانب من مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى
كتب محمد صبحى و محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد طلاب تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات حيث يتم استيعاب 223294 فى الشعبة العلمية و45908 طلاب بالشعبة الأدبية.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
 
كان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.
 
وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.
 
 
مؤتمر وزير التعليم العالي (1)
 
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مؤتمر وزير التعليم العالي (4)
 
مؤتمر وزير التعليم العالي (5)
 
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مؤتمر وزير التعليم العالي (18)
 
مؤتمر وزير التعليم العالي (19)
 
مؤتمر وزير التعليم العالي (20)

 


تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نتيجه تنسيق المرحله الاولى

موقع التنسيق

وزير التعليم العالى

تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة التنسيق

تنسيق

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اليوم السابع بلس



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