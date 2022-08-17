وزير الإنتاج الحربى: نعمل على تعميق التصنيع المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات

كتب زكى القاضى

اجتمع المهندس محمد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المستشارين والمساعدين بالوزارة، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي هذا اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للوزير السابق المهندس محمد أحمد مرسي، مشيراً إلي أن العلاقه بينهما امتدت نحو 25 عاما وكان لها أثر عظيم علي مدي التوافق في الرؤى بينهما، موضحاً أن المهندس محمد أحمد مرسي كان سببا في توليه منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب فعملا سويا علي تحقيق العديد من الإنجازات للوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة.

كما أشار الوزير "محمد صلاح"، إلى أن هذا الاجتماع والذي يأتي مع بداية توليه للحقيبة الوزارية يهدف إلي التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد على ضرورة التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول ، مشيراً إلى أن خبراته السابقة في قطاع الإنتاج الحربي وإطلاعه عن قرب على ملفات الوزارة تؤهله للعمل الفوري على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع، قائلا " نحن هنا اليوم لإستكمال ما تم البدء في بنائه خلال السنوات الماضية" ، مشيراً إلي أنه سوف يتم العمل خلال الفترة القادمة علي الإستغلال الأمثل لكافة الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة.

وشدد الوزير " محمد صلاح " على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال السير على المخططات الموضوعة للوزارة في إطار كونها صرح صناعي وطني عظيم يشارك في بناء الجمهورية الجديدة من خلال دورها الهام كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر، إلى جانب دورها المدني الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وبناء الإنسان المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع فى مختلف المجالات حول العالم وتكنولوجيا التحول الرقمي وكذلك تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة داخل الشركات والوحدات التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

كما حرص الوزير " محمد صلاح" خلال اللقاء علي توجيه كافة القطاعات في الوزارة والهيئة علي إنجاز الأعمال الموكلة إليها بالدقة العاليه وفي أقصر وقت ممكن للعمل علي إنجاز المزيد من الأعمال و البت السريع في المشروعات وكذلك التظلمات حتي يشعر الجميع بالعدل ممايؤدي إلي رفع الروح المعنوية وتحسين الأداء، وأيضا البت والبحث دائما عن حقوق الشركات التابعة والعمل علي الإستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لدينا.