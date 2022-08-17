نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. على حسب مجموعك اعرف نتيجة الشعبة العلمية

أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، وفيما يلى ننشر الخدود الدنيا للقبول بالكليات الشعبة العلمية
طب المنصورة 387
طب سوهاج 386
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادي 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب القاهرة 381
طب بورسعيد 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادي 380
طب الأقصر 379
طب بنها 379
طب أسنان الزقازيق 378
طب المنيا 378
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب بني سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادي الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بني سويف 374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 374
علاج طبيعي القاهرة 373
علاج طبيعي بنها 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعي جنوب الوادي 372
علاج طبيعي السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعي بني سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادي 371
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة القاهرة 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة ج الوادي الجديد 369
صيدلة حلوان 369
صيدلة بني سويف 369
صيدلة الفيوم 369
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
طب بيطري المنصورة 365
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
هندسة الزقازيق 363
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346
هندسة بني سويف 346
هندسة المنيا 345
هندسة أسيوط 344
هندسة جنوب الوادي 344
تخطيط عمراني القاهرة 344
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.
وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة