اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:04 م
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حصاد الوزارات.. إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

الصحة: الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا ولا إصابات

إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين
 
المدارس تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم استلام شهادات النجاح.. التفاصيل
 
الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

كنيسه الانبا بيشوى

التنميه المحليه

طريق العلمين



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