حصاد الوزارات.. إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا ولا إصابات
إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين
المدارس تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم استلام شهادات النجاح.. التفاصيل
الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل
وزير الزراعة: الحكومة أنشأت مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى
وزير القوى العاملة يدعو اتحاد العمال لسرعة اختيار قائم بعمل رئيس للاتحاد
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