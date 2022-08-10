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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

 
متحدث الحكومة: إصافة 900 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة
 
متحدث الكهرباء: خطة الترشيد هدفها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز
 
التعليم تدعو الطالبة مريم الحاصلة على 12% بنتيجة الثانوية العامة لتقديم تظلم رسمى
 
متحدث الحكومة: سنحصل على 450 مليون دولار شهريا إذا وفرنا 15% من استهلاك الغاز
 

 


اخبار 24 ساعه

برنامج تكافل وكرامه

متحدث الكهرباء

التربيه والتعليم

وزاره الكهرباء

النائب العام

محافظه القاهره



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