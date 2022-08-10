أخبار × 24 ساعة.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
متحدث الحكومة: إصافة 900 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة
متحدث الكهرباء: خطة الترشيد هدفها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز
التعليم تدعو الطالبة مريم الحاصلة على 12% بنتيجة الثانوية العامة لتقديم تظلم رسمى
متحدث الحكومة: سنحصل على 450 مليون دولار شهريا إذا وفرنا 15% من استهلاك الغاز
الكهرباء: قرار ترشيد الكهرباء لا يعنى وجود أزمة طاقة بل لدينا وفرة بالاحتياطى
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى واقعة قتل "سلمى" فى الزقازيق
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