اليوم السابع
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متحدث الحكومة: إصافة 900 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:39 م
متحدث الحكومة: إصافة 900 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة نادر سعد
رامى محيى الدين

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قال الدكتور نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 900 ألف أسرة سيتم ضمها لبرنامج تكافل وكرامة، وهى أسر مستحقة ومستوفية للشروط، والجزء الآخر من الحماية الاجتماعية سيتم إضافة 100 جنيه لكل بطاقة تحمل أسرة واحدة  لمدة 3 سنوات، ويتم التجديد في حالة انطباق الشروط أما الـ200 جنيه أو الـ300 جنيه يتم إضافتهم لمدة 6 أشهر.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: الجزء الثالث من الحماية الاجتماعية 2 مليون كرتونة من السلع الغذائية يتم إعدادها من قبل القوات المسلحة تحوى كل كرتونة على سلع بمبلغ 140 جنيه يتم بيعها بـ50 جنيها ويتم توفيرها لمدة 6 أشهر وتستطيع الأسر الأكثر احتياجا شراؤها كل شهر.
 
وأكد أن التكلفة الإجمالية لبرامج الحماية الاجتماعية 12.5 مليار جنيه تتحملها الدولة خلال 6 أشهر بما فيها تكافل وكرامة، وضم الأسر في تكافل وكرامة لن يكون لمدة 6 أشهر ولكن 3 سنوات ويتم التجديد في حال انطباق الشروط.
 
وتابع: إن إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مهم جدا وبمجرد خروج أول سفينة أثر على أسعار الحبوب حول العالم ووجدناها تنخفض لكن من الصعب التكهن بأسعار الطاقة.

نادر سعد

تكافل وكرامة

برامج الحماية الاجتماعية



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