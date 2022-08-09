محافظة القاهرة تطفئ أنوار المبانى الحكومية التابعة لها لترشيد الاستهلاك

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة تكثيف إجراءاتها لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية التابعة لها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الطاقة للمباني الحكومية .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع أجهزة المحافظة (الديوان العام ، والأحياء ، ومديريات الخدمات ) باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة الغير ضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج .



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