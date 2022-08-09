اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:38 م
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محافظة القاهرة تطفئ أنوار المبانى الحكومية التابعة لها لترشيد الاستهلاك

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:30 م
محافظة القاهرة تطفئ أنوار المبانى الحكومية التابعة لها لترشيد الاستهلاك إطفاء الأنوار
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة القاهرة تكثيف إجراءاتها لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية التابعة لها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الطاقة للمباني الحكومية  .

 

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع أجهزة المحافظة (الديوان العام ، والأحياء ، ومديريات الخدمات ) باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة الغير ضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف .

 

 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج .

 

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 إطفاء الأنوار 

 

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  محافظة القاهرة تطفئ أنوارها 

 


القاهرة

ترشيد الاستهلاك

استهلاك الطاقة

الكهىباء



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