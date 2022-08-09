الكهرباء: قرار ترشيد الكهرباء لا يعنى وجود أزمة طاقة بل لدينا وفرة بالاحتياطى

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم تطبيق أي زيادة على أسعار الكهرباء لمدة آخر العام، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، بإعلان بداية ترشيد الطاقة في المناطق المغلقة والمكشوفة، لا يعني أن هناك عجز بالطاقة، بل هناك وفرة جيدة في احتياطي الطاقة.

وقال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، إن هذا القرار من أجل تعظيم الموارد الاقتصادية الخاصة بنا من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن 60% من الغاز الطبيعي يتم استهلاكه في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيتم بدء تطبيق إيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية من الأسبوع المقبل، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة.

كما سيتم إيقاف الإنارة الخارجية للميادين والمباني العامة، وتطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية، وتعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية لتكون 25 درجة فيما فوق.

وقال مدبولى، إن هناك خطة لوقف الانارة الكبيرة في الاستادات والمباني الرياضية الضخمة، بالإضافة إلى إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية.