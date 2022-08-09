متحدث الكهرباء: خطة الترشيد هدفها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز

أحمد عبد الرحمن

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن قرارات رئيس الوزراء اليوم، لا يعني أن لدينا عجز في توفير الطاقة، ولكن لدينا وفرة واحتياطي، مؤكدا أن الهدف منه تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز الطبيعي الذي يستخدم 60 % منه في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن المستهدف أن نصل بالتوفير في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية حوالي 15% من خفض استخدام الغاز، ومردوده، أنه منذ أكتوبر الماضي بدأنا زيادة مشاركة المازوت كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو موجود منذ زمن، ولكن الفترة الماضية أصبح لدينا غاز طبيعي بوفرة.

وأوضح أنه تخفيض استخدام الغاز الطبيعي الشهور الماضية، كان العائد من 100 على 150 مليون دولار، مردفا: "لدينا دخل وموارد معينة، كيف نستفيد منها؟، فبما لا يتعارض مع استخدامك للمورد، ولكن مع عدم الإسراف".