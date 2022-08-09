التعليم تدعو الطالبة مريم الحاصلة على 12% بنتيجة الثانوية العامة لتقديم تظلم رسمى

كتب محمود طه حسين

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطالبة مريم ابراهيم عزيز برسوم (محافظة المنيا) والطالبة مهرائيل قلادة (محافظة القاهرة) وذويهم وكل من يود الإطلاع على نتيجته بالتقدم بتظلم رسمي للوزارة حتى نقف جميعا على حقيقة الادعاءات المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا وتهيب الوزارة بالمواقع الاعلامية عدم نشر مثل هذه الامور قبل التحقق من صحة الادعاءات عن طريق تحقيق رسمي منضبط منعا لاثارة الفتن والتشكيك المتواصل.

الجدير بالذكر أن الطالبة مريم حصلت على 12% بمساحة الثانوية العامة.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن استمارات النجاح الرسمية المؤمنة تم تسلمها اليوم من مجمع الوثائق الصناعي ويجري الآن مراجعة بياناتها في جميع القطاعات وسوف تسلم غدا الاربعاء للمديريات وستكون متوفرة بالمدارس يوم الخميس ١١ أغسطس ان شاء الله لتسليمها للطلاب.

من يتقدم بتظلم ويتم دعوته للاطلاع بمقر الكونترول يتسلم كراسة الاسئلة الخاصة به ونموذج الاجابة المقابل لها والبابل شيت الخاص به ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه في حضور ولى الامر اثناء جلسة الاطلاع كى يتأكد من النتيجة. ولكن لا يجوز الاعتداد بأى شئ مكتوب على ورقة الاسئلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.

https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.