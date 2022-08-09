محافظة القاهرة تفحص هبوط أرضى بمدخل ميدان التحرير

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء إبراهيم عوض السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة والمتحدث الرسمى، انه جارى فحص هبوط أرضى بمدخل ميدان التحرير من جهة جامعة الدول العربية، وذلك بعد ظهور حفرة صغيرة امام مبنى الجامعة العربية.

واضاف عوض، لـ اليوم السابع، أنه تم الدفع بفريق لفحص الحفرة ومعالجة الامر اذا كان هبوط، بالتنسيق مع المرور.

وكانت صحافة المواطن باليوم السابع، تلقت صور من احد القراء بشأن وجود حفرة امام مبنى جامعة الدول العربية بمدخل ميدان التحرير، وهو المكان الذى حدث به هبوط ارضى منذ ثلاث اشهر تقريبا.



صور الهبوط الأرضى



الهبوط الأرضى