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أخبار × 24 ساعة.. "الإفتاء" تحذر من صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد

السبت، 09 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الإفتاء" تحذر من صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
الإفتاء تحذر من صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد: تعد صريح على قواعد الشرع
 
تفحم أتوبيس بطريق "الزعفرانة - السخنة" ونجاة 45 راكبا.. صور
 
الرئيس السيسى يهنئ "ميقاتى" والشعب اللبنانى بعيد الأضحى المبارك
 
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى
 
الأوقاف تفتح باب التقدم للمبتهلين المعتمدين لإحياء المناسبات الدينية والندوات
 
السكة الحديد: التطبيق الوحيد لحجز تذاكر القطارات ENR أو "قطارات مصر حجز واستعلام"
 

 


الحج والعمره

دار الافتاء

جبل عرفات

الزعفرانه السخنه

الرئيس السيسى

ميقاتى

انتصار السيسى

الاوقاف



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