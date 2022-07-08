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الأوقاف تفتح باب التقدم للمبتهلين المعتمدين لإحياء المناسبات الدينية والندوات

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:21 م
الأوقاف تفتح باب التقدم للمبتهلين المعتمدين لإحياء المناسبات الدينية والندوات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب التقدم أمام جميع المبتهلين المسجلين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الراغبين في المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والندوات العامة بالمساجد الكبرى، علمًا بأنه سيتم صرف مكافأة عن هذه المشاركات، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.
 
وأعلن وزير الأوقاف ، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، في وقت سابق فتح باب التقدم للراغبين في قراءة السورة بالمساجد الكبرى يوم الجمعة وفي المناسبات العامة من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون غير المسجلين على مساجد، ومن أصحاب الصوت الحسن من أعضاء المقارئ من غير الأئمة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد التقديم ورابط التقديم .
 
كما قرر وزير الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبات في عضوية مقارئ السيدات من الواعظات المعينات والمعتمدات والمحفظات المعتمدات وعضوات هيئة التدريس و معاوناتهن بجميع الجامعات المصرية.
 
وقال وزير الأوقاف، فى وقت سابق إنه نظرا للإقبال الشديد على مقارئ القرآن الكريم قررنا فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين بها ولخطباء المكافأة نظام أجر مقابل عمل ولجميع خطباء المكافأة على بند التحسين ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جميع الجامعات المصرية وسوف نعلن لاحقا عن موعد ورابط التقديم .

الأوقاف

المناسبات الدينية

الابتهالات‏

الامسيات الدينية

اخبار مصر



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