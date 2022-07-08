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حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية يقفون على جبل عرفات.. صور

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:37 ص
حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية يقفون على جبل عرفات.. صور حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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وسط تكبيرات " لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك" ، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، وسط حالة من التفاؤل والسعادة، وممارسة الشعائر الدينية من صلاة وقرآة القرآن، والتوجه إلى الله بالدعاء، وسط تيسيرات كبيرة وضعتها البعثة الخاصة بحج الجمعيات.
 
وقدمت البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية مخيمات مكيفة ومراتب ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة منها للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.
 
وخلال أوقات ليلة عرفة؛ زار عدد من حجاج الجمعيات الأهلية جبل الرحمة بعرفات، وتوجهوا بالدعاء، فيما مارس غالبية الحجاج شعائرهم في الخيم الخاصة بهم، او في أماكن للصلاة وضعتها البعثة حول الخيم.
 
وأرسلت وزارة  التضامن الاجتماعي رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام، طلبت فيها الدعاء لمصر وللقيادة السياسية، وتمنت لحجاجنا العودة بسلامة الله إلى أحضان الوطن.
 
وأضافت  في رسالة مسجلة أن يوم عرفات هو أجمل أيام الخالق وتجلي صفاته وخير أيام الدنيا وهو يوم بيباهي فيه ربنا سبحانه وتعالى بني آدم عند الملائكة، يوم يستجاب فيه الدعاء، نسأل الله لكم ولكل حجاج بيت الله الحرام السلامة والصحة والعودة آمنين إلى أحضان الوطن و أن وزارة التضامن الاجتماعي  بذلت ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة مجهودات كبيرة من أجل حجاج الجمعيات، وخاضت جولاتٍ من التفاوض، والاتفاقات، والتعاقدات، من أجل تقديم خدمة متميزة وبرنامج متكامل من الخدمات للحجاج بأقل تكلفة وأعلى جودة.
 
وطلبت بالبعد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك في أوقات الظهيرة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظا على سلامتهم؛ واستغلال قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع؛ "وقَفْتُ ها هنا بعَرفةَ، وعرَفةُ كلُّها مَوقِفٌ" أي أن كل جبل عرفة هو موقف ومكان مبارك يستجاب فيه الدعاء ويتقرب فيه العبد من ربه، ويؤدي عليه الحاج الركن الأعظم.
 
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التضامن

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