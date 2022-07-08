السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على الجميع.
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحىالجمعة، 08 يوليه 2022 07:23 م
السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
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