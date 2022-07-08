السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى

كتب محمد الجالى

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على الجميع.