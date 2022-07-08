اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليه 2022 07:23 م
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على الجميع.

انتصار السيسي

الرئيس السيسي

عيد الاضحي

تهئنة للشعب المصري

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة