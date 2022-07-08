اليوم السابع
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محافظ الجيزة: خط مياه جديد للقضاء على الانقطاعات بمناطق بولاق الدكرور

الجمعة، 08 يوليه 2022 04:14 م
محافظ الجيزة: خط مياه جديد للقضاء على الانقطاعات بمناطق بولاق الدكرور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الأهتمام الذى تولية المحافظة بملف مياه الشرب والصرف الصحى من خلال رفع كفاءة الشبكات والخطوط ودعم المناطق التى بحاجة إلى تحسين مستوى ضغوطات المياه بها والقضاء على مشكله الانقطاعات ببعض المناطق الساخنة بالمحافظة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدورى مع كافة الأجهزة والجهات المعنية. 
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال معاينة التجهيزات النهائية لبدء تشغيل خط مياه الشرب الجديد قطر400 مم وضخ المياه به بعد الإنتهاء من أعمال ربطه بخط المياه الرئيسي قطر 1000مم المار بشارع الملك فيصل .
 
وأكد محافظ الجيزة أن خط المياه الجديد يخدم عدداً من المناطق الساخنة بحى بولاق الدكرور والتى تم رصد احتياجها لذلك وتضم كفر طهرمس وأبوزيد بدر ومتفرعاتهما وترعه عبد العال 1 وترعة عبد العال 2 ومتفرعاتهما وصفط اللبن.
 
وكلف المحافظ شركة مياه الشرب بالبدء فى تشغيل خط المياه الجديد لبدء ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة وتحسين مستوى الضغوطات بها وذلك استكمالا للجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها. 

الجيزه

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