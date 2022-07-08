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تفحم أتوبيس بطريق "الزعفرانة - السخنة" ونجاة 45 راكبا.. صور

الجمعة، 08 يوليه 2022 08:19 م
تفحم أتوبيس بطريق "الزعفرانة - السخنة" ونجاة 45 راكبا.. صور
السويس - فريق المحافظات

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شهد طريق الزعفرانة – السخنة، تفحم أتوبيس تابع لإحدى الشركات السياحية دون وقوع إصابات بين ركابه الذي وصل عددهم إلى نحو 45 راكبا.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير امن السويس، إشارة من كمين الزعفرانة على حدود محافظة السويس باتجاه البحر الأحمر باشتعال النيران داخل أتوبيس أثناء سيره على طريق الزعفرانة.

 

على الفور تم توجيه رجال المرور والإطفاء إلى موقع الحادث حيث تباين اشتعال النيران في موتور الأتوبيس والذي تفحم بالكامل بعد أن نجح ركابه 45 راكبا في النزول من الأتوبيس قبل إصابتهم جراء النيران المشتعلة.

وقامت الشركة المالكة للأتوبيس بتوفير آخر بديل لنقل الركاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (1)
تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (1)

 

تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (2)
تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (2)

 

تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (3)
تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (3)

 

تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (4)
تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (4)

 

تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (5)
تفحم أتوبيس بطريق الزعفرانة - السخنة فى السويس ونجاة 45 راكبا (5)

 


السويس

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حريق الزعفرانة

اتوبيس الزعفرانة

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