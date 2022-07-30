اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:17 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. «الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان

السبت، 30 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. «الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان الصحة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزيرة الثقافة توافق على طلب نقيب الأطباء بعرض "101 عزل" مجاناً بإبداع الإسكندرية

«الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان

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"الأعلى للإعلام" يشيد بقرار "المتحدة" بتبعية قناتى الأهلى والزمالك للناديين
التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء

"التعليم": ختام فعاليات دورى أفريقيا لكرة القدم للمدارس المؤهل لبطولة شمال أفريقيا

الصحة: المجلس القومى للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى

 

 


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