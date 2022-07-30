أخبار × 24 ساعة.. «الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان

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وزيرة الثقافة توافق على طلب نقيب الأطباء بعرض "101 عزل" مجاناً بإبداع الإسكندرية

«الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان