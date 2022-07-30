أخبار × 24 ساعة.. «الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان

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وزيرة الثقافة توافق على طلب نقيب الأطباء بعرض "101 عزل" مجاناً بإبداع الإسكندرية
«الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان
الزراعة: كل دول العالم تثق فى جودة المنتج المصرى ونصدر أكثر من 350 صنفا
"الأعلى للإعلام" يشيد بقرار "المتحدة" بتبعية قناتى الأهلى والزمالك للناديين
التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء
"التعليم": ختام فعاليات دورى أفريقيا لكرة القدم للمدارس المؤهل لبطولة شمال أفريقيا
الصحة: المجلس القومى للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى
الأوقاف تقرر رفع بدل المقرأة النموذجية لـ400 جنيه شهريا بدلا من 160 جنيها
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