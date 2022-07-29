الزراعة: كل دول العالم تثق فى جودة المنتج المصرى ونصدر أكثر من 350 صنفا

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة المصرية لديها حرص على أن تكون منتجاتها الزراعية من الأفضل على مستوى العالم، وكل الشهادات والتقارير الدولية تثبت أن مصر حريصة على الجودة، حيث تستخدم التقنيات الحديثة وتطوير النظم الزراعية واستخدام الصوب الزراعية.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "فى المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "كل دول العالم تثق فى المنتجات المصرية، وأكثر من 150 دولة حول العالم تثق فى منتجاتنا وتزيد من حجم استخدامها للمنتج المصرى نتيجة للحفاظ على الجودة".

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "جزء كبير من دول العالم أصبح يمنحنا تفويضا لاعتماد الإجراءات فى مصر، وهذا الأمر دليل ثقة وشهادة ثقة على جودة المنتج الزراعى فى مصر".

وشدد، على أن المتابعة مستمرة لجودة الإنتاج، حيث تزيد الإنتاج كما وكيفا، أى كمية وجودة، وهو ما ينعكس على الفائض الذى يتم تصديره للخارج، مشيرًا إلى أنّ هذا العام شهد طفرة كبيرة فى عملية الصادرات، حيث يتم تطبيق منظومة التكويد التى تتبع المنتج الزراعي.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة المصرية تعمل وفق خطة لتطوير المنظومة الزراعية بدأت فى عام 2014، من خلال المشروعات العملاقة، سواء بزيادة المساحات المزروعة والتوسعات وزيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وأضاف القرش: "كل ذلك مرتبط بالحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطن، ونعمل على التقليل من استخدام المبيدات الزراعية إلى أدنى قدر ممكن للحفاظ على جودة المنتج المصرى، وفى هذا الإطار دربنا أكثر من 50 ألف شخص أسميناهم مطبقى المبيدات يكونوا على دراية بكل المعلومات والتفاصيل بخصوص المبيدات وهو ما أدى إلى زيادة الوعى فى استخدام المبيدات".

وتابع: "ألغينا جزءً كبيرا من المبيدات، ونستخدم المبيدات الأكثر أمانا ونتجنب المبيدات الخطرة، لدينا رقابة صارمة وعمل متابعات بشكل مستمر، وتأتينا عينات من الخارج نجرى عليها التحاليل، ولدينا الكثير من المعامل المعتمدة فى مجال المتبقيات وفى مجال الإنتاج الحيوانى والثروة الحيوانية".

وأردف: "التنسيق مع اتحاد مصدرى الحاصلات مستمر بشكل كبير، كما ننسق مع الممثلين التجاريين ووزارة الخارجية والغرف التجارية فى الخارج وهو ما يزيد فرص التبادل السلعى، وأصبحت مصر تصدر أكثر من 350 صنفا، فالموالح المصرية تتربع على عرش العالم فى التصدير بالإضافة إلى البطاطس والبصل وغيرها".