الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن

كتبت ـ أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق ‏2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.

وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع، إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.

وجه وزير الزراعة الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأيضا التمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الأجهزة المعنية من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الزراعة قد تلقى من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 27 يوليو 2022 حيث بلغت حوالي 4 ملايين و191 ألفا و200 طن من المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الثوم، البطيخ". حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و610 آلاف 773 طنا، بالإضافة إلي تصدير 828 ألفا و635 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألفا و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألفا و570 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألفا و403 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 ألفا و460 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 32 ألفا و902 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 21 ألفا و185 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طنا.