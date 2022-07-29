اليوم السابع
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خلال النصف الأول من عام 2022..

الصحة: المجلس القومى للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:02 م
الصحة: المجلس القومى للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى وزارة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، والمقيدة لدى جميع المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 167 منشأة، بالإضافة إلى معاينة 36 منشأة جديد، وذلك حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 .

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 695 طبيبا، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 72 طبيبا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن المجلس نظم 9 ورش عمل وندوات توعوية، بالإضافة إلى 27 دورة تدريبية، استهدفت 652 متدرباً من أطباء الصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.

وأكدت «العطار»، أن نسبة الاستجابة لفحص الشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ 84 زيارة للمنشآت النفسية.

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت نجحت في غلق 18 مركزا للعمل بدون ترخيص، منوهة إلى أن إجمالي عدد المخالفات الجسيمة التي تم إحالتها للجهات القضائية بشكل عاجل بلغت 12 مخالفة.


الصحة

الصحة النفسية

الشكاوى



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