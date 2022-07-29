وزيرة الثقافة توافق على طلب نقيب الأطباء بعرض "101 عزل" مجاناً بإبداع الإسكندرية

كتبت آية دعبس

خاطبت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بالموافقة على عرض مسرحية "101 عزل" على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية مجاناً، أوائل أغسطس المقبل، وتابعت وزيرة الثقافة في كتابها إلى نقيب الأطباء أن الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على إستضافة الصندوق للعرض المسرحي بمركز الابداع بالإسكندرية أيام 8 و 9 و 10 أغسطس المقبل مجاناً.

وقال نقيب أطباء مصر أنه قام في وقت سابق بالاتصال هاتفياً بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأبلغها امتنانه وشكره نيابة عن جميع أطباء مصر لما قدمته وزارة الثقافة من دعم للأطباء والفريق الطبي بإنتاجها مسرحية " 101 عزل" التي تقدمها فرقة المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، وأضاف الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه شاهد ووفد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء العرض المسرحي والذي أشاد به جميع الحضور كونه يقدم الواقع من تضحيات الأطباء والفريق الطبي في قالب فني راقي قدمه فريق من شباب الفنانين المبدعين، وطلب الدكتور حسين خيري من وزيرة الثقافة الموافقة على إستضافة مركز الابداع بالإسكندرية للعرض المسرحي خلال موسم الصيف وهو الأمر الذي استجابت له الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

من ناحيته أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء على امتنان الأطباء لوزيرة الثقافة والبيت الفني للمسرح وفرقة المواجهة والتجوال اهداءهم هذا العمل للقطاع الطبي كنوع من تأريخ وتوثيق بطولات الأطباء والفريق الطبي وخاصة أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا، وأضاف د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء أنه سيتم التنسيق مع نقابة أطباء الإسكندرية لتقديم العرض المسرحي بأفضل صورة ممكنة في اسكندرية ودعوة الأطباء وأسرهم لحضوره، كما أكد الدكتور فريد أن النقابة العامة للأطباء ستقوم بالتنسيق مع البيت الفني للمسرح والنقابات الفرعية للأطباء لعرض المسرحية في مختلف محافظات الجمهورية.