الأوقاف تقرر رفع بدل المقرأة النموذجية لـ400 جنيه شهريا بدلا من 160 جنيها

كتب ـ على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفع بدل المقرأة النموذجية من 160 جنيها إلى 400 جنيه شهريا وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس المقبل، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديرا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه ولا سيما أصحاب الصوت الحسن.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .