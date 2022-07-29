«الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بحديقة الأزهر، لتقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية للسيدات بالمجان، وذلك بالتزامن مع مرور 3 سنوات على إطلاق المبادرة.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال القوافل المتنقلة التي تعمل على وصول الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، وأيضا للتعريف بالمبادرات الرئاسية التي تقدمها الوزارة في مجال الصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تمركز العيادة المتنقلة لدعم صحة المرأة سيستمر لمدة يومين في حديقة الأزهر، بداية من اليوم وحتى مساء غد السبت، لتقديم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، نجحت منذ إطلاقها شهر يوليو عام 2019؛ في تقديم خدمات الفحص بالمجان ل26 مليونًا و934 ألفًا و928 سيدة، بداية من سن 18 عامًا.

ولفت «عبدالغفار» إلى تكثيف جهود مبادرة صحة المرأة، لرفع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

وأضاف أنه يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية للفحص ضمن المبادرة من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335، موضحًا أنه يجري توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لتشخيص وعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.