حصاد الوزارات.. الأوقاف: صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

الصحة: انتهاء تشغيل المرحلة الأولى من محافظات التأمين الشامل نهاية 2022

الصحة: الدولة انفقت 27 مليار جنيه على تطوير المستشفيات وشراء أدوية كورونا

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظات

الأوقاف: صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

التعليم تعلن نسب النجاح بنتيجة امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2022

التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية.. والأوائل 29 طالبا

النقل: غدا التشغيل الفعلى للقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستقبال الركاب

التعليم تسلم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للمديريات غدا

القومى للإعاقة يعلن دعمه لخطوات اللجنة البارالمبية فى طريقها إلى باريس 2024

الأوقاف تعلن بدء استلام رؤوس الأضاحى البلدية والسودانية.. صور