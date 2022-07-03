التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية.. والأوائل 29 طالبا

كتب ـ محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى، واستكمال العملية التعليمية وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى المنتظم إلى الدراسة بنظام العمال.

وأشاد الدكتور طارق شوقي، بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تطبقها الوزارة منذ عام 2018، وقد ظهرت إحدى نتائجها هذا العام فى امتحان الدبلوم - لأول مرة - حيث شارك 1100 مقيم من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب ممن استكملوا دراسة البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل والبالغ عددهم 21298 طالبا وطالبة، لمدة ثلاث سنوات منذ العام الدراسي 2019-2020.

وأشار الوزير الى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من إمكانيات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعة يوميا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح الدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.

كما أشاد الدكتور الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 21 مايو الى 16 يونيو 2022 والتي تقدم لها مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة، وأشرف عليها ما يقرب من 215 ألف معلم، فى 3080 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات ، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).

وأعلن مجاهد، أن أهم سمات النتيجة كالآتى:

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر 662036 طالبا ( 4 شهادات ) بنسبة نجاح 69.35 % بإنخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق.

نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 18792 طالبا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 % عن العام السابق.

نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالبا– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1312 طالبا– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73%

نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضرعدد 67156 طالبا – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11 % عن العام السابق.

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46 % بانخفاض مقداره 2.48 % عن العام السابق.

وأعلن نائب الوزير للتعليم الفنى أن إجمالى الحضور 789351 طالبا، وإجمالى الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36 %)، وإجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالبا بنسبة (27.31 %)، أما إجمالى الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة (4.33 %).

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد، وقد وعد نائب الوزير الطلاب بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة كما يتم في كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم .