الأوقاف تعلن بدء استلام رؤوس الأضاحى البلدية والسودانية.. صور

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلن الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف أسوان، أن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بدأت بنقل رؤوس أضاحي الأوقاف من الأبقار السودانية إلى مجزر جنوب الوادي بمدينة توشكى بمحافظة أسوان، تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في الأوقات الشرعية للذبح.

وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بدأت بتفقد رؤوس أضاحي الأوقاف من الأبقار البلدية بمدينة الصالحية بمحافظة الإسماعيلية تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بمجزر البساتين بالقاهرة في الأوقات الشرعية للذبح.

وأكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذي يحققه مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام، لافتًا إلى أن استمرار بيع صكوك الأضاحى في المساجد الكبرى ومن خلال عدد من البنوك، لافتة إلى أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك في يد أمينة بدون أي مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه".

وتوفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه، الذى قررت الوزارة تويع 50 طن لحوم منه للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة.