القومى للإعاقة يعلن دعمه لخطوات اللجنة البارالمبية فى طريقها إلى باريس 2024

كتب ـ محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن اهتمام المجلس بالرياضة والرياضيين، ودعم المجلس الكامل لخطوات اللجنة البارالمبية ومجهوداتها المتعلقة بإعداد المنتخبات الوطنية فى الألعاب البارالمبية لدورة الألعاب القادمة في باريس 2024.

وقالت المشرف العام، إن المجلس يسعى في إطار الصلاحيات المكفولة له متابعة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالاهتمام بالرياضة والرياضيين والمنشآت الرياضية كما جاء في نص المادة (42) من القانون وهي تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الصحفي للجنة البارالمبية والذي عقد بالقاعة الكبرى بمركز شباب الجزيرة تحت عنوان الطريق إلى باريس 2024، للإعلان عن خطة إعداد المنتخبات الوطنية فى الألعاب البارالمبية لدورة الألعاب بباريس 2024.