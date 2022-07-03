الصحة: انتهاء تشغيل المرحلة الأولى من محافظات التأمين الشامل نهاية 2022

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، أن المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحى الشامل، والتي تتضمن 6 محافظات، تدخل الخدمة كاملة نهاية العام الحالى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، فى تصريحات صحفية اليوم، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن العلاج للمنتفعين بأعلي معايير للجودة الصحية، مشيرا إلى أن المنظومة وحدتها هى الأسرة حيث يوجد ملف صحى لكل مواطن .

وأوضح إن الهيئة العامة للرعاية الصحية قامت الهيئة بتقديم 6 ملايين و500 ألف من الخدمات الطبية منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بكل من محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية.

وتابع: بلغ عدد العمليات الجراحية 82.436 وقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير801, 3 برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة 13,617 من عاملين الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجالات المختلفة سواء الصحية أو الإدارية، وبالنسبة للتأمين الصحى القديم تم تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات بتكلفة 841 مليونا و935 ألفا و578 جنيها.