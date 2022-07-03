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‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

الأحد، 03 يوليه 2022 03:54 م
‫الزراعة تطرح اللحوم البلدى بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى اللحوم
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية، والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.
 
وقال "السباعي" إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.
 
وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، وأضاف أن القطاع سبق وقام أيضا بطرح الأضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.
 

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