اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:07 م
أكرم القصاص
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باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%.. مقتل 8 مدنيين في هجومين جنوب "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية.. واستطلاع يؤكد تصويت 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:01 م
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%.. مقتل 8 مدنيين في هجومين جنوب "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية.. واستطلاع يؤكد تصويت 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد
وكالات

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بريطانيا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 1976 وتحذيرات من اشتعال الغابات

قالت صحيفة الاندبندنت، أن بريطانيا من المتوقع ان تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عام 1976، إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، مشيرة إلى أن البلاد لم تشهد بعد جفاف على نطاق واسع، إلا أن معظم أجزاء إنجلترا أعلنت "حالة طقس جاف طويل الأمد".
 

 

أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%

 

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 12% إلى مستوى 1890 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى

 

مقتل 8 مدنيين في هجومين جنوب "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية

لقي ثمانية مدنيين على الأقل حتفهم بينهم طفلان في هجومين بمنطقة "إيرومو" جنوب إقليم "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية .

 

اندلاع حريق بمستودع نفط في "دونيتسك" جراء القصف الأوكراني

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في مستودع للنفط بمنطقة "بوديونوفسكي" بمدينة دونيتسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني. 

 

البيت الأبيض: علاج بايدن من جميع أعراض الكورونا

قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أعراض كوفيد-19 التي شعر بها بايدن قد تم علاجها.
 

 

استطلاع للتلفزيون التونسى يؤكد تصويت أكثر من 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد

أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ “نعم” لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي فى تونس

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


باختصار

استفتاء تونس

الكونغو الديمقراطية

أوكرانيا

كييف



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