باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%.. مقتل 8 مدنيين في هجومين جنوب "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية.. واستطلاع يؤكد تصويت 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد

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بريطانيا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 1976 وتحذيرات من اشتعال الغابات
أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 12% إلى مستوى 1890 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى
مقتل 8 مدنيين في هجومين جنوب "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية
لقي ثمانية مدنيين على الأقل حتفهم بينهم طفلان في هجومين بمنطقة "إيرومو" جنوب إقليم "إيتوري" بالكونغو الديمقراطية .
اندلاع حريق بمستودع نفط في "دونيتسك" جراء القصف الأوكراني
اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في مستودع للنفط بمنطقة "بوديونوفسكي" بمدينة دونيتسك نتيجة قصف الجيش الأوكراني.
البيت الأبيض: علاج بايدن من جميع أعراض الكورونا
استطلاع للتلفزيون التونسى يؤكد تصويت أكثر من 92% لصالح الدستور الجديد بالبلاد
أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ “نعم” لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي فى تونس
مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
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